Lollobrigida Governo sostiene imprese per rafforzare Made in Italy

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – "Il Governo accompagna le imprese per rafforzare la loro presenza e far crescere il Made in Italy. La ricchezza non si crea con i decreti, ma investendo sulle imprese". Lo dice il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, a margine dell'apertura del Sial di Parigi, la principale fiera mondiale dell'innovazione alimentare.

