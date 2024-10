Gaeta.it - L’esercito israeliano ordina evacuazioni nei quartieri di Beirut per operazioni contro Hezbollah

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il recente incremento delle tensioni tra Israele eha costrettoa emettere un allerta urgente per i civili a. Gli abitanti deidi Haret Hreik e Hadath sono stati avvertiti di evacuare immediatamente le loro abitazioni per ragioni di sicurezza, in vista dimilitari imminenti che coinvolgeranno strutture legate al gruppo militante libanese. Questa situazione, che rappresenta l’escalation di un conflitto già esistente, ha destato preoccupazioni non solo tra le forze coinvolte, ma anche tra la popolazione civile. Lenze di evacuazione e le motivazioni delIl portavoce del, Avichay Adraee, ha dichiarato sui social media che i civili devono abbandonare immediatamente le aree situate vicino a strutture associate a