La Talpa, svelato il cast completo: tutte le novità (Di domenica 20 ottobre 2024) La copertina del nuovo numero di Tv Sorrisi & Canzoni ha svelato il cast della nuova edizione de La Talpa. Nessuna novità rispetto ai nomi trapelati online le scorse settimane. Ci sono: Gilles Rocca, la modella ed ex Madre Natura di Ciao Darwin, Orian Ichaki; l'ex gieffina Marina La Rosa, l'attore Andrea Preti e il modello Alessandro Egger. E ancora l'ex pilota Marco Melandri, l'opinionista Ludovica Frasca, la conduttrice Lucilla Agosti, la coppia Andreas Muller – Veronica Peparini e la schermitrice Elisa Di Francisca. Le parole di Pier Silvio Berlusconi "Dimenticate quella che abbiamo già visto, perché sarà un'edizione molto innovativa, oserei dire molto sperimentale. Una scelta che riteniamo coraggiosa e che potrebbe anche avere un impatto sugli ascolti della prima serata di Canale 5 ma riteniamo sia un segno di modernità che va fatto.

