Il tour nazionale di prevenzione del tumore al seno fa tappa a Latina (Di domenica 20 ottobre 2024) Latina, 20 ottobre 2024 – Nell'ambito della Campagna Nastro Rosa, Acqua & Sapone e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) hanno lanciato il "tour della prevenzione," un'iniziativa volta a promuovere la sensibilizzazione e la prevenzione del tumore al seno tra le donne italiane. Questo tour vedrà l'allestimento di un ambulatorio mobile (nella foto) che, partendo da Saronno il 5 ottobre, toccherà 21 città italiane, offrendo oltre 1.000 visite senologiche gratuite, culminando a Milano il 2 novembre. Latina ospiterà una delle tappe del tour martedì 22 ottobre, presso il punto vendita Acqua & Sapone di Via Isonzo 221. Le interessate potranno accedere alle visite senologiche senza prenotazione, affidandosi alla professionalità e all'esperienza del personale medico di LILT, che oltre agli esami offrirà consigli preziosi sulla prevenzione del tumore al seno.

