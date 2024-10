Gp Usa, trionfa Leclerc davanti a Sainz (Di domenica 20 ottobre 2024) 22.40 Doppietta Ferrari ad Austin, Leclerc davanti a Sainz. Terzo Verstappen. Disastro Norris allo start: lo infila Verstappen, Leclerc ne approfitta e li salta entrambi;sull'allungo anche Sainz fa il sorpasso e si mette dietro Max. Leclerc vola indisturbato (cede la testa per qualche giro solo al pitstop). Sainz mette subito pressione a Verstappen, ma riesce a sopravanzarlo solo di strategia (pregevole 'undercut' anticipando la sosta). Le due rosse fanno il vuoto. Norris mette nel mirino Verstappen: è battaglia ma podio a Max. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di domenica 20 ottobre 2024) 22.40 Doppietta Ferrari ad Austin,. Terzo Verstappen. Disastro Norris allo start: lo infila Verstappen,ne approfitta e li salta entrambi;sull'allungo anchefa il sorpasso e si mette dietro Max.vola indisturbato (cede la testa per qualche giro solo al pitstop).mette subito pressione a Verstappen, ma riesce a sopravanzarlo solo di strategia (pregevole 'undercut' anticipando la sosta). Le due rosse fanno il vuoto. Norris mette nel mirino Verstappen: è battaglia ma podio a Max.

GP di Austin - la diretta : Leclerc e Sainz controllano la gara - Norris supera Verstappen - Ultimo giro - Russell supera Perez per il sesto posto 54° giro di 56 - Leclerc e Sainz si avvicinano alla doppietta clamorosa, Norris è terzo, Verstappen vede Piastri sempre più... (Ilmessaggero.it)

LIVE F1 - GP USA 2024 in DIRETTA : Sainz prova la rimonta su Leclerc! Verstappen e Norris in bagarre - Hamilton già 12°, 19° Russell. 32° giro/56 Ora dei primi solo Piastri non si è ancora fermato ai box. 4. L’olandese potrebbe sfruttare la piazzola di partenza, tipicamente favorevole per tentare un sorpasso all’interno di curva-1 in salita. Il tracciato è tra i più impegnativi in calendario e richiederà tanto al mezzo meccanico e non solo. (Oasport.it)

GP di Austin - la diretta : Leclerc e Sainz divisi da 5"5 - Norris ha raggiunto Verstappen - 47° giro di 56 - Sainz si è portato a 4"5 da Leclerc Il duello Verstappen-Norris permette ai due piloti Ferrari di stare sereni, con un vantaggio di 12" 46° giro -... (Ilmessaggero.it)