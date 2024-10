Gp Austin, doppietta Ferrari: Leclerc trionfa davanti a Sainz (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – doppietta Ferrari nel Gp Usa di Austin. A trionfare sul circuito texano è il monegasco Charles Leclerc davanti allo spagnolo Carlos Sainz nella gara di oggi, 20 ottobre 2024. A completare il podio è l’olandese della Red Bull Max Verstappen, vincitore sabato della gara sprint, che si lascia alle spalle il rivale principale per il titolo mondiale, l’inglese della McLaren Lando Norris. Quinta piazza per l’altra McLaren, quella dell’australiano Oscar Piastri che precede l’inglese della Mercedes George Russell, il messicano della Red Bull Sergio Perez e il tedesco della Haas Nico Hulkenberg. Fondamentale per la vittoria di Leclerc la partenza: dal 4° posto il monegasco approfitta del duello tra Norris e Verstappen per portarsi al comando, rifacendosi così di ciò che aveva subito sulla stessa pista un anno fa dall’olandese della Red Bull. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) –nel Gp Usa di. Are sul circuito texano è il monegasco Charlesallo spagnolo Carlosnella gara di oggi, 20 ottobre 2024. A completare il podio è l’olandese della Red Bull Max Verstappen, vincitore sabato della gara sprint, che si lascia alle spalle il rivale principale per il titolo mondiale, l’inglese della McLaren Lando Norris. Quinta piazza per l’altra McLaren, quella dell’australiano Oscar Piastri che precede l’inglese della Mercedes George Russell, il messicano della Red Bull Sergio Perez e il tedesco della Haas Nico Hulkenberg. Fondamentale per la vittoria dila partenza: dal 4° posto il monegasco approfitta del duello tra Norris e Verstappen per portarsi al comando, rifacendosi così di ciò che aveva subito sulla stessa pista un anno fa dall’olandese della Red Bull.

Splendida doppietta Ferrari ad Austin - Leclerc precede Sainz - Charles Leclerc ha vinto il Gp degli Usa precedendo il compagno di squadra, Carlos Sainz. In curva 1 ci siamo lanciati bene al via, sapevo che saremmo finiti molto vicini, alla prima curva. Insomma avevamo un ottimo passo per il week-end ed in gara.

Splendida doppietta Ferrari ad Austin - Leclerc precede Sainz - Ringrazio gli ingegneri per gli aggiornamenti che già da Singapore in avanti hanno avuto il loro effetto. Dopo la sprint race pensavamo che gli altri migliorassero invece non potevamo sognare di meglio – le parole del pilota monegasco al termine del trionfo negli States -. Terzo posto per Max Verstappen che pur chiudendo dietro Norris, approfitta di una penalità di 5 secondi comminata dai ...

Gp Austin - doppietta Ferrari : Leclerc trionfa davanti a Sainz - A trionfare sul circuito texano è il monegasco Charles Leclerc davanti allo spagnolo Carlos Sainz nella gara di oggi, 20 ottobre 2024. A completare il podio è l'olandese della Red Bull Max Verstappen, vincitore sabato della gara sprint, che si lascia alle spalle il rivale principale