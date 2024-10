F1, Max Verstappen: “Duello con Norris? Non voglio commentare. Le difese erano complicate” (Di domenica 20 ottobre 2024) Max Verstappen tira un sospiro di sollievo dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas, infatti, il pilota olandese avrebbe concluso al quarto posto, ma ringrazia i 5 secondi di penalità comminati a Lando Norris per segnare una pagina importante per la corsa al titolo. Charles Leclerc ha vinto la gara con 8.5 secondi su Carlos Sainz quindi terzo proprio Max Verstappen a 19.3 dopo la penalizzazione di Lando Norris che si ferma, quindi, in quarta posizione. Quinto Oscar Piastri, sesto George Russell, settimo Sergio Perez, quindi completano la top10 Nico Hulkenberg, Liam Lawson e Franco Colapinto. Oasport.it - F1, Max Verstappen: “Duello con Norris? Non voglio commentare. Le difese erano complicate” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Maxtira un sospiro di sollievo dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas, infatti, il pilota olandese avrebbe concluso al quarto posto, ma ringrazia i 5 secondi di penalità comminati a Landoper segnare una pagina importante per la corsa al titolo. Charles Leclerc ha vinto la gara con 8.5 secondi su Carlos Sainz quindi terzo proprio Maxa 19.3 dopo la penalizzazione di Landoche si ferma, quindi, in quarta posizione. Quinto Oscar Piastri, sesto George Russell, settimo Sergio Perez, quindi completano la top10 Nico Hulkenberg, Liam Lawson e Franco Colapinto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

F1 - Norris vs Verstappen : duello ravvicinato ad Austin. La Ferrari può lottare per la vittoria? - Avrebbe un valore sconfinato mantenere la prima posizione dopo la prima tornata, per non essere costretto a inseguire e a dover impostare una gara di rincorsa come spesso è successo in questa stagione. . Sainz ha fatto una Sprint Race da urlo ieri e il passo è decisamente buono. Norris e Verstappen partiranno infatti ruota a ruota, fianco a fianco in prima fila: Norris dalla pole, Verstappen ... (Oasport.it)

LIVE F1 - GP USA 2024 in DIRETTA : duello Norris-Verstappen - ma la Ferrari è in agguato - L’olandese potrebbe sfruttare la piazzola di partenza, tipicamente favorevole per tentare un sorpasso all’interno di curva-1 in salita. La Rossa spera di inserirsi in questa lotta, nella consapevolezza di avere un buon passo gara e magari poter sopravanzare gli altri con la strategia. E così a partire dalla p. (Oasport.it)

Formula 1 - Gp Usa : Verstappen torna a vincere - la Ferrari va con Sainz. Che duello con Leclerc! - Nella mini corsa del Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin oltre alla stella del campione del mondo brilla Carlos Sainz che dal semaforo verde al diciannovesimo e ultimo giro ingaggia una sfida avvincente con il compagno di squadra Charles Leclerc che lo vede. . . Un sabato da leone per Max Verstappen che torna alla vittoria, seppur solo nella gara sprint, e guadagna punti importanti in chiave ... (Gazzettadelsud.it)