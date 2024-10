F1 GP Stati Uniti, Vasseur: “Lotta tra Sainz e Leclerc? Non voglio congelare le cose, lavorano bene” (Di domenica 20 ottobre 2024) “Si vuole sempre fare meglio di un terzo e quarto posto, ma conosciamo la vettura e sappiamo di essere in ottime condizioni sulla lunga distanza. Speriamo di avere lo stesso passo domani di quello della sprint”. Così il team principal della Ferrari Frederic Vasseur ai microfoni di Sky, al termine delle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti. “Stamattina i piloti hanno fatto un buon lavoro e abbiamo recuperato su Norris, non voglio congelare le cose. Oggi abbiamo gestito bene e siamo Stati costanti, ma domani servirà prestare attenzione. Scia in qualifica? Sì, ma c’è un po’ di frustrazione perché l’ultimo giro era molto buono La storia è la stessa per Lando e Max però”, aggiunge. “Avere due vetture davanti è sempre un vantaggio, ma questo weekend non è semplice, è una pista irregolare. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) “Si vuole sempre fare meglio di un terzo e quarto posto, ma conosciamo la vettura e sappiamo di essere in ottime condizioni sulla lunga distanza. Speriamo di avere lo stesso passo domani di quello della sprint”. Così il team principal della Ferrari Fredericai microfoni di Sky, al termine delle qualifiche del Gran Premio degli. “Stamattina i piloti hanno fatto un buon lavoro e abbiamo recuperato su Norris, nonle. Oggi abbiamo gestitoe siamocostanti, ma domani servirà prestare attenzione. Scia in qualifica? Sì, ma c’è un po’ di frustrazione perché l’ultimo giro era molto buono La storia è la stessa per Lando e Max però”, aggiunge. “Avere due vetture davanti è sempre un vantaggio, ma questo weekend non è semplice, è una pista irregolare.

F1 GP Stati Uniti - Norris : “Un bellissimo giro - serviva inventarsi qualcosa” - Così Lando Norris, poleman del Gran Premio degli Stati Uniti. C’è stata un po’ di fortuna ma me la prendo. The post F1 GP Stati Uniti, Norris: “Un bellissimo giro, serviva inventarsi qualcosa” appeared first on SportFace. Questa è una pista davvero veloce, ti fa sorridere anche in macchina. Non potevo andare molto più veloce di quello che avevo fatto, ho messo tutto in pista”. (Sportface.it)

F1 GP Stati Uniti - Sainz : “Domani dovremmo essere in lotta - sarà una gara divertente” - “L’obiettivo era fare un passo avanti rispetto a ieri. Abbiamo fatto un bel progresso rispetto alla scorsa qualifica. Sono queste le parole di Carlos Sainz, terzo qualificato del Gran Premio degli Stati Uniti. Domani dovremmo essere in lotta, se riusciremo a partire in modo pulito. The post F1 GP Stati Uniti, Sainz: “Domani dovremmo essere in lotta, sarà una gara divertente” appeared first on ... (Sportface.it)

F1 GP Stati Uniti - Verstappen : “Una sfortuna - ma positivo essere in prima fila” - Speriamo sia così anche per domani”. “Alla curva 19 ho perso parecchio tempo. Una sfortuna. Sapevo di avere un altro tentativo, ma non ho potuto chiudere il giro. Va così, siamo comunque in prima fila ed è positivo il fatto che ci fosse il potenziale“. . The post F1 GP Stati Uniti, Verstappen: “Una sfortuna, ma positivo essere in prima fila” appeared first on SportFace. (Sportface.it)