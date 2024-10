Empoli, Gemmi: “Uno dei primi tempi migliori” (Di domenica 20 ottobre 2024) 14.32 -Ha inizio la conferenza stampa del direttore sportivo dell’Empoli Roberto Gemmi, allo stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena, dopo la sconfitta contro il Napoli. Partita copia incolla con quella contro la Lazio? “Quello che si evidenzia è questo, facciamo ottime prestazioni, però poi esistono le tre caselle dei punti che sono troppo importanti. Dobbiamo portare qualcosina a casa”. Gemmi, avete perso qualcosa dopo il gol? “Siamo andati un po’ scemando, ma sul rigore vorrei qualche spiegazione. Secondo me il rigore non c’è, non è nemmeno un rigorino. Il Napoli è nettamente più forte ma l’episodio ha inciso”. Gemmi, i complimenti vi fanno piacere? “Ci fa piacere questa crescita ma i complimenti mi infastidiscono quando perdiamo. L’Empoli deve pensare ai punti”. Terzotemponapoli.com - Empoli, Gemmi: “Uno dei primi tempi migliori” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di domenica 20 ottobre 2024) 14.32 -Ha inizio la conferenza stampa del direttore sportivo dell’Roberto, allo stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena, dopo la sconfitta contro il Napoli. Partita copia incolla con quella contro la Lazio? “Quello che si evidenzia è questo, facciamo ottime prestazioni, però poi esistono le tre caselle dei punti che sono troppo importanti. Dobbiamo portare qualcosina a casa”., avete perso qualcosa dopo il gol? “Siamo andati un po’ scemando, ma sul rigore vorrei qualche spiegazione. Secondo me il rigore non c’è, non è nemmeno un rigorino. Il Napoli è nettamente più forte ma l’episodio ha inciso”., i complimenti vi fanno piacere? “Ci fa piacere questa crescita ma i complimenti mi infastidiscono quando perdiamo. L’deve pensare ai punti”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gemmi duro: «Non c’è nemmeno contatto tra Anjorin e Politano! Vorrei delle spiegazioni sul rigore» - Gemmi ha commentato Empoli-Napoli: le parole del direttore sportivo del club toscano in particolare sul rigore concesso alla squadra di Conte Esplode la rabbia dell’Empoli dopo il ko contro il Napoli ... (juventusnews24.com)

Empoli, il ds Gemmi: ”Non c’è il rigore. Di questi non se ne dovevano più vedere” - ''Anche nel primo tempo la piazza di Empoli, solitamente tranquilla, era visibilmente innervosita da decisioni non in linea. Non capisco questo penalty'', ha aggiunto il dirigente del club toscano ... (forzaroma.info)

Empoli Gemmi: «Rigore? Faccio fatica a vedere dei contatti; ecco cosa dico ad Anjorin» - Le parole di Roberto Gemmi, direttore sportivo dell’Empoli, dopo la sconfitta subita dai toscani contro il Napoli Roberto Gemmi, direttore sportivo dell’Empoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la ... (calcionews24.com)