Emanato nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse: allerta in diverse regioni italiane (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le recenti previsioni meteo del Dipartimento della Protezione Civile hanno portato all'emissione di un avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende il precedente, in vigore da oggi, domenica 20 ottobre. La comunicazione si rivolge in particolare alle regioni più colpite da questo peggioramento delle condizioni climatiche, incluse Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Le autorità locali sono chiamate a attivare i sistemi di protezione civile per gestire al meglio la situazione e garantire la sicurezza dei cittadini. Dettagli sulle precipitazioni e i fenomeni previsti A partire dalle prime ore di oggi, le regioni interessate dovranno affrontare precipitazioni da sparse a diffuse, con possibilità di rovesci anche di forte intensità.

