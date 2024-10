Come capire se sei una persona ipersensibile, e vivere al meglio (Di domenica 20 ottobre 2024) Realizzare di essere una persona altamente sensibile può permetterci di rileggere sotto una nuova luce alcune nostre caratteristiche che prima magari interpretavamo Come difetti, dalla necessità di stare da soli ogni tanto all’insofferenza per le ingiustizie, fino alla spiccata empatia. Alcuni di noi neanche sanno dell’esistenza di questo tratto che secondo la psicologa statunitense Elaine Aron riguarderebbe tra il 20 e il 50% di noi, dando i primi segni della sua presenza quando siamo ancora molto piccoli, intorno ai tre anni (alcuni bambini altamente sensibili ricevono impropriamente l’etichetta di speciali). Noi abbiamo chiesto a Nicola Ghezzani, psicoterapeuta autore di diversi saggi sul tema, fra cui Persone sensibili in terapia (Franco Angeli), di aiutarci a capire quali sono le caratteristiche, spesso sottili, di una persona altamente sensibile. Gqitalia.it - Come capire se sei una persona ipersensibile, e vivere al meglio Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Realizzare di essere unaaltamente sensibile può permetterci di rileggere sotto una nuova luce alcune nostre caratteristiche che prima magari interpretavamodifetti, dalla necessità di stare da soli ogni tanto all’insofferenza per le ingiustizie, fino alla spiccata empatia. Alcuni di noi neanche sanno dell’esistenza di questo tratto che secondo la psicologa statunitense Elaine Aron riguarderebbe tra il 20 e il 50% di noi, dando i primi segni della sua presenza quando siamo ancora molto piccoli, intorno ai tre anni (alcuni bambini altamente sensibili ricevono impropriamente l’etichetta di speciali). Noi abbiamo chiesto a Nicola Ghezzani, psicoterapeuta autore di diversi saggi sul tema, fra cui Persone sensibili in terapia (Franco Angeli), di aiutarci aquali sono le caratteristiche, spesso sottili, di unaaltamente sensibile.

