Caterina Bosetti dall'oro Parigi 2024 alla Turchia: «Cosa succede quando hai avverato il tuo desiderio più grande?» (Di domenica 20 ottobre 2024) Campionessa olimpica con la nazionale e già dentro a una nuova avventura pallavolistica. Il segreto dell'oro? Partire senza troppe aspettative Vanityfair.it - Caterina Bosetti dall'oro Parigi 2024 alla Turchia: «Cosa succede quando hai avverato il tuo desiderio più grande?» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Campionessa olimpica con la nazionale e già dentro a una nuova avventura pvolistica. Il segreto dell'oro? Partire senza troppe aspettative

Volley - Caterina Bosetti : “La nostra squadra rappresenta cos’è l’Italia oggi - in ogni sfaccettatura” - Però dietro la bellezza della nostra Olimpiade c’è stato sacrificio, ansia, tensione che ti mangiava col risultato che sembravamo un esercito in guerra, tutte talmente affamate. . Poi il trionfo olimpico: “Non voglio fare la vittima, so cosa vuol dire un lavoro normale. Intervistata da La Repubblica, la schiacciatrice originaria di Busto Arsizio ha confermato le parole della compagna Myriam ... (Ilfattoquotidiano.it)

Ferragosto a Civitanova con Caterina Bosetti : festeggiata la campionessa olimpica dell’Italvolley - . Civitanova Marche (Macerata), 15 agosto 2024 – Una scia olimpica ha reso ancora più splendente la notte di Ferragosto civitanovese. Festeggiata anche Lucia - ex pallavolista, sorella della campionessa olimpica e moglie di Matteo Carancini, team manager della Lube - da poco diventata mamma della splendida Olivia. (Ilrestodelcarlino.it)

Caterina Bosetti appagata : “Aspettavamo questo oro da tutta la vita. Eravamo le più forti da anni” - Nei quarti eravamo nervosissime, oggi abbiamo davvero goduto della partita“. “Una medaglia stupenda, è la cosa che aspettavo da tutta la vita – esordisce la schiacciatrice azzurra ai microfoni Rai -. Bosetti ha iniziato le Olimpiadi stentando, venendo sostituita spesso da Gaia Giovannini, palesando problemi in ricezione e difficoltà in attacco. (Oasport.it)