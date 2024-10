Calcio e tv, lo scudo antipirateria della Lega Serie A blocca sito Google (Di domenica 20 ottobre 2024) La piattaforma antipirateria Piracy Shield, messa a punto dalla Lega Serie A e adottata dall’Agcom per fermare i siti streaming ilLegali delle partite di Calcio avrebbe bloccato un dominio appartenente a Google. Secondo quanto riportato da ‘Wired’, ieri sera la Piracy shield avrebbe fatto scattare il blocco dell’indirizzo drive.usercontent.Google.com. Un dominio di Drive. L’effetto di questo blocco sarebbe stato l’impossibilità di effettuare i download dei file archiviati su Drive. Lapresse.it - Calcio e tv, lo scudo antipirateria della Lega Serie A blocca sito Google Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La piattaformaPiracy Shield, messa a punto dallaA e adottata dall’Agcom per fermare i siti streaming illi delle partite diavrebbeto un dominio appartenente a. Secondo quanto riportato da ‘Wired’, ieri sera la Piracy shield avrebbe fatto scattare il blocco dell’indirizzo drive.usercontent..com. Un dominio di Drive. L’effetto di questo blocco sarebbe stato l’impossibilità di effettuare i download dei file archiviati su Drive.

