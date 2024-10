Buchmesse: ultimo incontro a Padiglione Italia sulla cultura che unisce (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Alla Buchmesse 2024, l’ultimo incontro all’Arena nella Piazza Italiana, disegnata da Stefano Boeri Interiors per il Padiglione Italia Ospite d’Onore, ha visto protagonisti il patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia, presidente della Conferenza episcopale del Triveneto e autore di numerose pubblicazioni e Rav Scialom Bahbout, già rabbino capo a Napoli, Bologna e Venezia, Buchmesse: ultimo incontro a Padiglione Italia sulla cultura che unisce L'Identità. Lidentita.it - Buchmesse: ultimo incontro a Padiglione Italia sulla cultura che unisce Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Alla2024, l’all’Arena nella Piazzana, disegnata da Stefano Boeri Interiors per ilOspite d’Onore, ha visto protagonisti il patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia, presidente della Conferenza episcopale del Triveneto e autore di numerose pubblicazioni e Rav Scialom Bahbout, già rabbino capo a Napoli, Bologna e Venezia,cheL'Identità.

Buchmesse - nel gran finale incontro con Alessandra Necci e Stefania Auci - Le due autrici esplorano il complesso intreccio tra potere, famiglia e storia. Tra gli ottantotto autori italiani anche Alessandra Necci e Stefania Auci, oggi protagoniste dell'incontro sul 'Potere delle Regine e dei Leoni', moderato da Anna Vollmer del Frankfurter Allgemeine Zeitung presso l'Arena del Padiglione italiano. (Webmagazine24.it)

