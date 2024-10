Blitz della polizia nel bosco della droga di Milano, arrestato un pusher (Di domenica 20 ottobre 2024) Prima il servizio di osservazione, poi il Blitz e le manette. Un 41enne italiano è stato arrestato dalla polizia al termine di un Blitz ai margini del bosco della droga di Milano, tra via Rogoredo e via Giuseppe Impastato, nel pomeriggio di giovedì 17 ottobre.Tutto è iniziato intorno alle 14 Milanotoday.it - Blitz della polizia nel bosco della droga di Milano, arrestato un pusher Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Prima il servizio di osservazione, poi ile le manette. Un 41enne italiano è statodallaal termine di unai margini deldi, tra via Rogoredo e via Giuseppe Impastato, nel pomeriggio di giovedì 17 ottobre.Tutto è iniziato intorno alle 14

