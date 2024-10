Battle of the Belts XII 19.10.2024 L’ultima battaglia (Di domenica 20 ottobre 2024) Benvenuti all’analisi di Battle of the Belts XII, forse l’ultimo speciale di questa serie nella storia della AEW, svoltosi all’Adventist Health Arena di Stockton, California. La puntata è caratterizzata da diversi match titolati, tra cui la difesa dei titoli Trios della BCC e del Continental Championship di Okada. AEW World Trios Championship Match (2,5 / 5) Il match inizia con il BCC che domina Silver. Reynolds riesce a entrare ma viene rapidamente neutralizzato da Claudio. Il match vede poca offensiva da parte del Dark Order, con Reynolds che subisce un gutbuster seguito dalla Sharpshooter. Yuta distrae l’arbitro permettendo a Pac di colpire Reynolds con uno stomp alla testa dalle corde, portando alla sottomissione. Vincitori: BCC (Claudio Castagnoli, Pac & Wheeler Yuta) Post match Yuta applica la Cattle Mutilation su Reynolds. Zonawrestling.net - Battle of the Belts XII 19.10.2024 L’ultima battaglia Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di domenica 20 ottobre 2024) Benvenuti all’analisi diof theXII, forse l’ultimo speciale di questa serie nella storia della AEW, svoltosi all’Adventist Health Arena di Stockton, California. La puntata è caratterizzata da diversi match titolati, tra cui la difesa dei titoli Trios della BCC e del Continental Championship di Okada. AEW World Trios Championship Match (2,5 / 5) Il match inizia con il BCC che domina Silver. Reynolds riesce a entrare ma viene rapidamente neutralizzato da Claudio. Il match vede poca offensiva da parte del Dark Order, con Reynolds che subisce un gutbuster seguito dalla Sharpshooter. Yuta distrae l’arbitro permettendo a Pac di colpire Reynolds con uno stomp alla testa dalle corde, portando alla sottomissione. Vincitori: BCC (Claudio Castagnoli, Pac & Wheeler Yuta) Post match Yuta applica la Cattle Mutilation su Reynolds.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Battle of Belts XI 27.07.2024 New trios champions - Purrazzo lavora sull’infortunio al braccio di Willow. Vincitori e NUOVI ROH World Six-Man Tag Team Champions: Dustin Rhodes & The Von Erichs Dopo il match, il roster AEW esce per celebrare con i nuovi campioni mentre cade una pioggia di coriandoli. Willow approfitta della distrazione per eseguire la Babe with the Powerbomb e ottenere la vittoria. (Zonawrestling.net)

AEW : Ecco come è andata la sfida tra Toni Storm e Taya Valkirie Battle of Belts - L’accesa rivalità tra Toni Storm, e la sua opera ex adepta Taya Valkyrie, ha avuto il suo culmine ad AEW Collision. Mariah May, tu sei stata perfetta. Con tale vittoria, Storm conferma di essere migliore della sua avversaria, e al contempo conserva la cintura di campionessa femminile della AEW. (Zonawrestling.net)