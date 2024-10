Linkiesta.it - Al Festival delle Regioni di Bari c’è spazio anche per la tavola

(Di domenica 20 ottobre 2024) Fino al 22 ottobre in Piazza del Ferrarese asi tiene la terza edizione delProvince autonome “L’Italia”, organizzato dalla Regione Puglia in collaborazione con Puglia Culture. Il titolo di questa edizione è “La Regione del futuro tra digitale e green: quali competenze per azzerare le distanze”, le attività in programma spaziano dall’informazione all’intrattenimento e hanno come obiettivo far conoscere ai visitatori ledel nostro Paese da tanti e diversi punti di vista. Il “Villaggio” proporrà, fra gli stand promozionalie quelli della Conferenza, un ricco palinsesto di eventi aperti ai partecipanti e a tutti i cittadini.