A Monza e in Brianza la pioggia ha le ore contate: le previsioni (Di domenica 20 ottobre 2024) pioggia intensa fino a metà mattina, poi dense nuvole. Il beltempo? Dovrebbe arrivare con l’inizio della settimana e durare fino a giovedì. È quello che succederà a Monza e in Brianza secondo i meteorologi di 3Bmeteo. A Milano e nel territorio brianzolo la lunga parentesi piovosa dovrebbe Monzatoday.it - A Monza e in Brianza la pioggia ha le ore contate: le previsioni Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024)intensa fino a metà mattina, poi dense nuvole. Il beltempo? Dovrebbe arrivare con l’inizio della settimana e durare fino a giovedì. È quello che succederà ae insecondo i meteorologi di 3Bmeteo. A Milano e nel territorio brianzolo la lunga parentesi piovosa dovrebbe

Le 28 aziende storiche di Monza e Brianza che hanno ricevuto quasi 400 mila euro dal Pirellone - . 447 euro) i finanziamenti erogati dalla Regione Lombardia alle 28 imprese storiche di. Un aiuto per proseguire in quell’attività commerciale inaugurata spesso dai nonni e che oggi deve fare i conti con l’economia globale e soprattutto con l’e-commerce. Sono quasi 400 mila euro (per l’esattezza 380. (Monzatoday.it)

Monza e la Brianza sotto la pioggia - doppia allerta arancione - Ancora allerta per maltempo a Monza e in Brianza. La protezione civile ha emesso un doppio avviso di criticità - moderata, livello tre su quattro - per il rischio idraulico e idrogeologico sull'area della provincia. L'allerta entrerà in vigore a partire dalle 21 di giovedì 17 ottobre. Fino al... (Monzatoday.it)

