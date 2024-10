Volley, rinviato l'esordio casalingo dell’Olimpia Teodora a causa dell'allerta rossa (Di sabato 19 ottobre 2024) Doveva essere il giorno dell'esordio casalingo in B1 per l'Olimpia Teodora Ravenna, ma in seguito all'allerta meteo rossa in vigore dalla mezzanotte di sabato, il settore campionati della Fipav ha disposto il rinvio della partita. E' stata quindi rinviata la sfida al PalaCosta tra le ravennati e Europa.today.it - Volley, rinviato l'esordio casalingo dell’Olimpia Teodora a causa dell'allerta rossa Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Doveva essere il giornoin B1 per l'OlimpiaRavenna, ma in seguito all'meteoin vigore dalla mezzanotte di sabato, il settore campionatia Fipav ha disposto il rinvioa partita. E' stata quindi rinviata la sfida al PalaCosta tra le ravennati e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Volley - rinviato l'esordio casalingo dell’Olimpia Teodora a causa dell'allerta rossa - E' stata quindi rinviata la sfida al PalaCosta tra le ravennati e. . Doveva essere il giorno dell'esordio casalingo in B1 per l'Olimpia Teodora Ravenna, ma in seguito all'allerta meteo rossa in vigore dalla mezzanotte di sabato, il settore campionati della Fipav ha disposto il rinvio della partita. (Ravennatoday.it)