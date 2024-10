Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2024 ore 19:30

(Di sabato 19 ottobre 2024)DEL 19 OTTOBREORE 19.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INCIDENTE SULLA VIA TIVOLESE è LA CAUSA DELLE CODE DAL CASELLO DI TIVOLI E VIA POLENSE, NELLE DUE DIREZIONI ALTRO INCIDENTE SULLA VIA MAREMMANA INFERIORE ALL’ALTEZZA DELL’INTERSEZIONE CON VIA DEI LAGHI, CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA LE ALTRE NOTIZIE GLI EVENTI NELLA CAPITALE SI SVOLGE DOMANI, DOMENICA 20 OTTOBRE, LA MEZZA MARATONA DIGLI ATLETI SI SFIDANO SU UN PERCORSO DI 21 CHILOMETRI, LUNGO LE STRADE DELLA CAPITALE. ATTIVI Già DA OGGI I DIVIETI DI SOSTA. DURANTE LA GARA DI DOMENICA I BUS DI 53 LINEE DEVIANO SU PERCORSI ALTERNATIVI PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE. IN CHIUSURA LO SPORT L’APPUNTAMENTO è PER DOMANI ALL’OLIMICO DALLE 20.