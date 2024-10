Ufficio Netanyahu, ‘lanciato drone verso casa del premier’ (Di sabato 19 ottobre 2024) Il portavoce del primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato che un drone è stato lanciato verso l'abitazione del premier a Cesarea Imolaoggi.it - Ufficio Netanyahu, ‘lanciato drone verso casa del premier’ Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il portavoce del primo ministro Benjaminha dichiarato che unè stato lanciatol'abitazione del premier a Cesarea

