Ucraina-Russia media | attacco con drone a San Pietroburgo

(Adnkronos) – San Pietroburgo sarebbe stata attaccata con un drone. Lo riferisce Nexta, sito bielorusso vicino all'opposizione, sul social X, citando media che parlano di interruzioni di energia elettrica in parte della città. Secondo il sito, sono stati anche diffusi video di esplosioni in una località della regione di San Pietroburgo.

Media - 'drone abbattuto questa mattina su San Pietroburgo' - I residenti, citati da canali Telegram e Fontanka, hanno riferito di aver udito esplosioni questa mattina e di interruzioni di corrente nel quartiere Primorsky della città. Questa mattina, un drone è stato abbattuto a San Pietroburgo dove i residenti locali hanno riferito di esplosioni. Secondo le informazioni fornite, l'Uav è stato abbattuto dalle forze di difesa aerea e non ci sono minacce per ... (Quotidiano.net)