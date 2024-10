Tuti, oggi la presentazione (Di sabato 19 ottobre 2024) La mostra ’La grafica di Cafiero Tuti (1907-1958): da Strapaese al dopoguerra’, a cura di Flaminio Gualdoni e Francesco Mele, verrà inaugurata oggi alle 16.30 alla Biblioteca Classense di Ravenna. La mostra sarà disponibile fino all’8 novembre. L’esposizione permetterà di riscoprire l’opera del maestro empolese a partire dalla sua produzione grafica, considerata il fil rouge che collega esperienze assai diversificate. Nato nel clima artistico legato a Strapaese, dedicatosi a forme più apertamente celebrative nell’ambito della produzione musiva, con la mostra personale di incisioni alla Galleria Sandri di Venezia nel 1949, Cafiero Tuti riannoda i fili di un discorso intrapreso nell’immediato dopoguerra intorno a una figurazione pacata, sostanziata di accenti lirici, che lo accompagnerà fino agli ultimi anni di vita. Ilrestodelcarlino.it - Tuti, oggi la presentazione Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La mostra ’La grafica di Cafiero(1907-1958): da Strapaese al dopoguerra’, a cura di Flaminio Gualdoni e Francesco Mele, verrà inaugurataalle 16.30 alla Biblioteca Classense di Ravenna. La mostra sarà disponibile fino all’8 novembre. L’esposizione permetterà di riscoprire l’opera del maestro empolese a partire dalla sua produzione grafica, considerata il fil rouge che collega esperienze assai diversificate. Nato nel clima artistico legato a Strapaese, dedicatosi a forme più apertamente celebrative nell’ambito della produzione musiva, con la mostra personale di incisioni alla Galleria Sandri di Venezia nel 1949, Cafieroriannoda i fili di un discorso intrapreso nell’immediato dopoguerra intorno a una figurazione pacata, sostanziata di accenti lirici, che lo accompagnerà fino agli ultimi anni di vita.

Pioggia di droni ucraini su 4 regioni russe - 'abbattuti 113' - E' intanto salito a tre morti e 24 feriti il bilancio degli attacchi ucraini di ieri sull'oblast di Belgorod, secondo le autorità locali. Pioggia di droni ucraini stanotte sulla Russia: il Ministero della Difesa di Mosca afferma che le difese aeree hanno abbattuto 113 veicoli senza pilota delle forze di Kiev sulle regioni russe di Belgorod, Voronezh, Kursk e Bryansk. (Quotidiano.net)

Léa Todorov racconta la storia della pedagoga creatrice di un metodo oggi applicato in migliaia di istituti nel mondo - Ma vederci un manifesto femminista richiede un po’ di sforzo. Jasmine Trinca in una scena del film LEGENDA? modesto ?? buono ??? ottimo ???? capolavoro IL TRAILER iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo “Maria Montessori – La nouvelle femme”: la recensione del film con Jasmine Trinca sembra essere il primo su iO Donna. (Iodonna.it)

Inizia in Puglia l’anno scolastico Oggi apertura ufficiale nella regione - in vari istituti il via nei giorni scorsi. Alcuni sindaci del brindisino : richiesta urgente al ministro per assistenza ad alunni disabili - Comincia ufficialmente oggi, in Puglia ed in altre regioni d’Italia, l’anno scolastico 2024-2025. . pdf L'articolo Inizia in Puglia l’anno scolastico <small class="subtitle">Oggi apertura ufficiale nella regione, in vari istituti il via nei giorni scorsi. Si completa così il quadro delle regioni in cui l’attività didattica prende avvio. (Noinotizie.it)