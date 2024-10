Tu si que vales 2024: le anticipazioni della quinta puntata, 19 ottobre (Di sabato 19 ottobre 2024) Tu si que vales 2024: le anticipazioni della quinta puntata, 19 ottobre Questa sera, sabato 19 ottobre 2024, va in onda la quinta puntata di Tu si que vales 2024, lo show del sabato sera di Canale 5 record d’ascolti. Alla conduzione Giulia Stabile, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara; in giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto, oltre alla rappresentante della giuria popolare Sabrina Ferilli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. anticipazioni Vedremo le selezioni di Tu si que vales 2024. Chi arriverà in finale? Tanti i concorrenti con i più disparati talenti pronti a salire sul palco. Il meccanismo è quello conosciuto dai fan del programma: chiunque può partecipare alla trasmissione per dimostrare il proprio talento, senza limiti di età (i partecipanti possono avere da 0 a 99 anni) o di provenienza geografica. Tpi.it - Tu si que vales 2024: le anticipazioni della quinta puntata, 19 ottobre Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Tu si que: le, 19Questa sera, sabato 19, va in onda ladi Tu si que, lo show del sabato sera di Canale 5 record d’ascolti. Alla conduzione Giulia Stabile, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara; in giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto, oltre alla rappresentantegiuria popolare Sabrina Ferilli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Vedremo le selezioni di Tu si que. Chi arriverà in finale? Tanti i concorrenti con i più disparati talenti pronti a salire sul palco. Il meccanismo è quello conosciuto dai fan del programma: chiunque può partecipare alla trasmissione per dimostrare il proprio talento, senza limiti di età (i partecipanti possono avere da 0 a 99 anni) o di provenienza geografica.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tu si que vales 2024 streaming e diretta tv : dove vedere lo show - In tv Tu si que vales 2024 va in onda in prima serata su Canale 5 questa sera, sabato 19 ottobre 2024 alle ore 21,30, con la quinta puntata. Con la funzione on-demand, troverete le puntate di Tu si que vales in qualsiasi momento. Una volta entrati nella piattaforma, basterà selezionare il canale in diretta, in questo caso Canale 5, dal menù a tendina sulla sinistra. (Tpi.it)

GUIDA TV 19 OTTOBRE 2024 : GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI TU SI QUE VALES - I. I. B. B. International 1°Tv 90° Minuto del Sabato Serie Tv Talk Show Rai3 21:05 22:35 La Confessione new Finché Sono al Mondo Talk Show Doc.  1°Tv + F. . Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai1 20:35 01:10 Ballando Con Le Stelle Ciao Maschio Talent Show Talk Show Rai2 21:20 23:00 F. (Bubinoblog)

ASCOLTI TV 12 OTTOBRE 2024 : MILLE MILLY! BALLANDO CON LE STELLE (25 - 9%) DI NUOVO ATTACCATO A TU SI QUE VALES (25 - 7%) - BORGHESE (3%) PAREGGIA CON AMADEUS (3%) - 04 15. 92 La Ruota della Fortuna (R) – 1976 17. 97 5. 79 6. 31 10. . 38 Ballando Tutti in Pista – 3950 22. 48 6. 39 Tg1 – 3874 23. 78 + 1223 16. 61 7. 51PT – 7405 42. 22 6. 42 4. 78 8. 58F. 50 Dribbling – 265 2. 19 TgRegione – 2289 14. 39 17. 10 + 617 15. 68 4. 02 5. 35 18. 98 5. B. 27 19. 70 + 109 1. (Bubinoblog)