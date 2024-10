Gaeta.it - Terribile scoperta a Porto San Giorgio: trovata una donna morta in un B&B

(Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un tragico evento ha scosso la comunità diSan, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di una, presumibilmente straniera, all’interno di un bed and breakfast. Le indagini avviate dalle forze dell’ordine cercano di chiarire le circostanze che hanno portato a questa drammatica. Rilevazioni sul corpo suggeriscono che la vittima potesse essere deceduta da almeno tre giorni. Ladel cadavere La macabraè stata fatta in un bed and breakfast situato nel comune marchigiano diSan. La segnalazione è giunta al numero di emergenza 112 dopo che una, ospite della struttura, ha avvertito un odore nauseabondo proveniente dall’appartamento della vittima. La richiesta di intervento ha attivato immediatamente le procedure d’emergenza, con l’invio di una pattuglia di polizia e di un’ambulanza.