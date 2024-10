Temporali anche domenica: prorogata l'allerta maltempo in Campania (Di sabato 19 ottobre 2024) La Protezione Civile Regionale ha prorogato di ulteriori 24 ore la vigente allerta meteo. Il maltempo e i Temporali caratterizzeranno infatti anche la giornata di domani, domenica 20 ottobre. A causa delle precipitazioni giĂ in atto su tutta la Campania, particolare attenzione dovrĂ essere Salernotoday.it - Temporali anche domenica: prorogata l'allerta maltempo in Campania Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La Protezione Civile Regionale ha prorogato di ulteriori 24 ore la vigentemeteo. Ile icaratterizzeranno infattila giornata di domani,20 ottobre. A causa delle precipitazioni giĂ in atto su tutta la, particolare attenzione dovrĂ essere

