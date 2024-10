Superbike oggi, GP Spagna 2024: orari Superpole e gara-1, programma, tv, streaming TV8 e Sky (Di sabato 19 ottobre 2024) oggi, sabato 19 ottobre, seconda giornata del week end di Jerez de la Frontera, ultima tappa del Mondiale 2024 di Superbike. Sul circuito andaluso i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Dopo la disputa dell’ultimo turno di prove libere, la Superpole e gara-1 terranno banco e i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione. LA DIRETTA LIVE DI Superpole E gara-1 DI Superbike ALLE 11.00 E ALLE 14.00 Toprak Razgatlioglu si presenta al via di questo week end con 46 punti di vantaggio su Nicolò Bulega, autore di una grande stagione d’esordio nella categoria con la Ducati factory del team Aruba. Con 62 punti da assegnare nell’arco dell’intero fine-settimana è chiaro come il turco sia favorito. Oasport.it - Superbike oggi, GP Spagna 2024: orari Superpole e gara-1, programma, tv, streaming TV8 e Sky Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024), sabato 19 ottobre, seconda giornata del week end di Jerez de la Frontera, ultima tappa del Mondialedi. Sul circuito andaluso i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Dopo la disputa dell’ultimo turno di prove libere, la-1 terranno banco e i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione. LA DIRETTA LIVE DI-1 DIALLE 11.00 E ALLE 14.00 Toprak Razgatlioglu si presenta al via di questo week end con 46 punti di vantaggio su Nicolò Bulega, autore di una grande stagione d’esordio nella categoria con la Ducati factory del team Aruba. Con 62 punti da assegnare nell’arco dell’intero fine-settimana è chiaro come il turco sia favorito.

Superbike - GP Spagna 2024 : Nicolò Bulega precede Toprak Razgatlioglu di 22 millesimi nella FP1 - Alle spalle dei primi due un altro italiano, Andrea Iannone, con il terzo tempo ed un ritardo di 0?223 dalla vetta. 075 14 155,511 269,3 24 75 I. 034 1. 223 0. 106 20 158,677 276,8 7 45 S. 569 0. 038 17 155,45425 52 A. 692 0. DELBIANCO ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’42. 208 17 . 197 19 158,008 279,6 16 60 M. (Oasport.it)

