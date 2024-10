Sostenibilità e mobilità a Roma: domani il terzo appuntamento di ‘Vertenza Roma’ (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter domani, domenica 20, si terrà il terzo incontro della serie “Vertenza Roma“, un’iniziativa promossa da Roma in Azione con l’intento di dare voce ai cittadini e affrontare le problematiche legate alla mobilità e alla Sostenibilità nella capitale. L’evento avrà luogo nel IX Municipio, precisamente in Via Francesco Sapori, presso il mercato Laurentino, a partire dalle ore 10.30. L’attenzione sarà rivolta al prolungamento della Metro B, una proposta fondamentale per migliorare la mobilità della città e garantire soluzioni pratiche e immediatamente applicabili. L’iniziativa ‘Vertenza Roma: prolungamento della Metro B’ La manifestazione di domani si concentrerà sulla richiesta di un prolungamento della Metro B a sud, oltre il Grande Raccordo Anulare . Gaeta.it - Sostenibilità e mobilità a Roma: domani il terzo appuntamento di ‘Vertenza Roma’ Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, domenica 20, si terrà ilincontro della serie “Vertenza“, un’iniziativa promossa dain Azione con l’intento di dare voce ai cittadini e affrontare le problematiche legate allae allanella capitale. L’evento avrà luogo nel IX Municipio, precisamente in Via Francesco Sapori, presso il mercato Laurentino, a partire dalle ore 10.30. L’attenzione sarà rivolta al prolungamento della Metro B, una proposta fondamentale per migliorare ladella città e garantire soluzioni pratiche e immediatamente applicabili. L’iniziativa: prolungamento della Metro B’ La manifestazione disi concentrerà sulla richiesta di un prolungamento della Metro B a sud, oltre il Grande Raccordo Anulare .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cortei - maratona ed eventi culturali : fine settimana da incubo per la mobilità a Roma. Ci si mette anche la pioggia - Possibili deviazioni o rallentamenti per le linee 52-53-61-62-63-80-83-85-100-119-160-492-590-C3. Il primo sfila da piazza Vittorio a piazza dell’Esquilino, percorrendo via dello Statuto, via Merulana e via Liberiana, e potrebbe causare deviazioni o limitazioni alle linee 16-51-70-71-75-85-87-117-118-360-590-649-714-C3. (Ilfaroonline.it)

Cortei - maratona ed eventi culturali : il weekend da incubo della mobilità a Roma - (Adnkronos) – Tre cortei, una mezza maratona e poi eventi e manifestazioni culturali. Per Roma quello del 19 e del… L'articolo Cortei, maratona ed eventi culturali: il weekend da incubo della mobilità a Roma proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Cortei - maratona ed eventi culturali : il weekend da incubo della mobilità a Roma - . (Adnkronos) – Tre cortei, una mezza maratona e poi eventi e manifestazioni culturali. Per Roma quello del 19 e del 20 ottobre tra oggi e domani è un weekend nero dal punto di vista della mobilità tra strade chiuse e linee dell'autobus deviate. Dalle 9 alle 13. 30 di sabato 19 ottobre un corteo sfila da […] The post Cortei, maratona ed eventi culturali: il weekend da incubo della mobilità a ... (Lidentita.it)