Serie B 2024/2025, eurogol Soleri e Bertola: lo Spezia vince a Salerno e resta in scia del Pisa (Di sabato 19 ottobre 2024) Vincono le prime due della classe nella nona giornata di Serie B. Il Pisa capolista batte 2-1 il Sudtirol in trasferta. Lo Spezia fa lo stesso, ma col risultato di 2-0, sul campo della Salernitana. All'Arechi la squadra di Martusciello non trova continuità dopo la vittoria sul Palermo. A sbloccare il risultato è Edoardo Soleri con una magia: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, l'attaccante scuola Roma si coordina su una palla spiovente e si inventa una rovesciata che lascia di stucco Sepe. La reazione non c'è. E al 73? lo Spezia raddoppia con un altro calcio piazzato battuto da Esposito: Bertola colpisce di testa e firma il 2-0 che vale tre punti. Lo Spezia sale a quota 19 punti, tre in meno del Pisa che supera 2-1 il Sudtitol al 'Druso' con i gol di Lind (38?) e Arena (rigore al 58?) dopo l'iniziale vantaggio al 29? di Tait.

