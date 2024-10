Schianto tra due auto: morto ragazzo di 18 anni, feriti altre giovani (Di sabato 19 ottobre 2024) Un morto e tre feriti, tutti giovanissimi. Questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Tradate (Varese) nella notte tra venerdì e sabato 19 ottobre. La vittima è un ragazzo di 18 anni residente in provincia di Como.Scontro tra due auto, muore ragazzo di 18 anniSecondo quanto Europa.today.it - Schianto tra due auto: morto ragazzo di 18 anni, feriti altre giovani Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Une tre, tuttissimi. Questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Tradate (Varese) nella notte tra venerdì e sabato 19 ottobre. La vittima è undi 18residente in provincia di Como.Scontro tra due, muoredi 18Secondo quanto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Finisce in una scarpata dopo essersi ribaltato con la vettura in autostrada - morto un ragazzo [FOTO] - Tragico incidente stradale lungo l'autostrada A24 in direzione Roma all'altezza di Tagliacozzo. Un ragazzo di 24 anni nato ad Avezzano è morto dopo aver perso il controllo dell'automobile che stava guidando, una Hyundai Getz. Il 24enne si è ribaltato per un centinaio di metri finendo poi in... (Ilpescara.it)

Incidente sulla A4 - nel tamponamento tra auto è morto un ragazzo ventenne - Tamponamento tra più veicoli ieri sera lungo l'autostrada A4: lo schianto è avvenuto tra i caselli di Peschiera e Sirmione, in direzione Milano e il bilancio è di un morto e... (Ilgazzettino.it)

Usa - sparatoria a Nashville vicino all'università - killer apre il fuoco prima della partita di football : morto una ragazzo di 24 anni - nove feriti - Almeno una persona è morta e altre nove sono rimaste ferite ieri sera in seguito ad una sparatoria avvenuta vicino alla Tennessee State University (Tsu) di Nashville: lo riportano i media... (Ilmattino.it)