Roma Pallotta torna a parlare | Io meglio dei Friedkin? Parlano i numeri

(Di sabato 19 ottobre 2024) Alla vigilia del confronto di campionato con l’Inter allo Stadio Olimpico arrivano per ladelle considerazioni molto importanti. La ripresa del campionato per lasarà piuttosto impegnativa, poiché nel penultimo fine settimana di ottobre aprirà le porte dell’Olimpico per ospitare l’Inter di Simone Inzaghi, attuale campione in carica. Un match da vertice, che potrà rappresentare una prima sfida verità per un club che deve confermarsi quale quello nerazzurro e i giallorossi che hanno da poco intrapreso un nuovo percorso con la guida tecnica di Ivan Juric, dopo la destituzione dal ruolo di allenatore di Daniele De Rossi. Jamessuialla(LaPresse) – tvplay Di certo non un ambiente del tutto sereno, che richiede il massimo dell’impegno e delle dimostrazioni da parte della proprietà dei, quanto mai messa in discussione dall’ambiente tutto.