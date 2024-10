Roma-Inter, Juric cambia modulo? Un’idea! Probabile formazione – TS (Di sabato 19 ottobre 2024) È vigilia di Roma-Inter e Ivan Juric sta studiando le ultime mosse da proporre contro i campioni d’Italia. C’è anche l’idea di un eventuale cambio modulo. La Probabile formazione della Roma. LA SFIDA – Roma-Inter sarà l’ottava giornata del campionato di Serie A per la formazione giallorossa. Il club allenato da Ivan Juric si attende un cambio di passo dopo aver registrato un solo successo, contro il Venezia in rimonta per 2-1, nelle ultime 4 partite. L’allenatore ex Torino è già in bilico, con una svolta nella stagione dei capitolini avvertita con urgenza stante l’ottavo posto al momento occupato in classifica. Ecco che la partita contro l’Inter potrebbe rappresentare l’occasione giusta per dare un sapore diverso a un’annata finora insoddisfacente secondo la prospettiva della dirigenza americana. Il tecnico croato, nella rifinitura di oggi, deciderà con che modulo schierare. Inter-news.it - Roma-Inter, Juric cambia modulo? Un’idea! Probabile formazione – TS Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 19 ottobre 2024) È vigilia die Ivansta studiando le ultime mosse da proporre contro i campioni d’Italia. C’è anche l’idea di un eventuale cambio. Ladella. LA SFIDA –sarà l’ottava giornata del campionato di Serie A per lagiallorossa. Il club allenato da Ivansi attende un cambio di passo dopo aver registrato un solo successo, contro il Venezia in rimonta per 2-1, nelle ultime 4 partite. L’allenatore ex Torino è già in bilico, con una svolta nella stagione dei capitolini avvertita con urgenza stante l’ottavo posto al momento occupato in classifica. Ecco che la partita contro l’potrebbe rappresentare l’occasione giusta per dare un sapore diverso a un’annata finora insoddisfacente secondo la prospettiva della dirigenza americana. Il tecnico croato, nella rifinitura di oggi, deciderà con cheschierare.

Inzaghi - intrigo ‘inaspettato’ per Roma-Inter : ore di attesa! – TS - Sì, perché al termine dell’allenamento, l’albanese ha subito una botta al ginocchio, che verrà valutata nella giornata di oggi. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Simone Inzaghi, alle prese con qualche dubbio di formazione, dovrà sciogliere un intrigo in mezzo al campo. Inzaghi, quindi, aspetta novità e al contempo pensa a come risolvere l’eventuale inghippo. (Inter-news.it)

Roma Inter - Edin Dzeko : «Ecco quale scelgo - l’Olimpico è il mio stadio. Non ho capito la mia cessione l’anno scorso. La finale di Champions troppo dolore - dico questo…» - Roma Inter è una gara speciale per Edin Dzeko. La Gazzetta dello Sport lo ha intervistato, ecco alcuni estratti. COME SI FA A […]. Ecco le dichiarazioni del doppio ex per il match di Serie A Roma–Inter è la gara del cuore di Edin Dzeko, l’attaccante che nei due club si è espresso ad altissimi livelli. (Calcionews24.com)

Roma-Inter - la probabile formazione di Inzaghi : c’è un dubbio – CdS - Le sue condizioni saranno valutate stamani. In avanti, Inzaghi con la premiata coppia Marcus Thuram-Lautaro Martinez. MENO UNO – Vigilia dell’atteso Roma-Inter di campionato, match in programma domani sera alle 20. A centrocampo, fuori Piotr Zielinski per un’elongazione. I nerazzurri vanno a caccia del quarto successo di fila tra campionato e Champions League, ma si troveranno di fronte la ... (Inter-news.it)