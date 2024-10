Ilgiorno.it - Restituito il dipinto scomparso

(Di sabato 19 ottobre 2024) È unattribuito alla bottega dei Marinoni di Comenduno e raffigurante quattro apostoli, un’opera pittorica sottratta nel 1973 dall’Abbazia di Sant’Egidio a Fontanella del Monte, a Sotto il Monte Giovanni XXIII. Ieri pomeriggio, in occasione dell’inaugurazione della mostra “Eccellenti in Val Brembana, I capolavori restaurati di Cusio e Mezzoldo“ è statodal Nucleo carabinieri tutela patrimonio culturale di Torino uno scomparto di predelladalla Bergamasca ormai più di cinquant’anni fa. Ilfaceva parte del più ampio polittico di Sant’Egidio tra i Santi, che fungeva un tempo da pala di un altare laterale della chiesa dell’abbazia. Eseguita tra la fine del XV e l’inizio del XVI sec., il polittico si compone di sei pannelli in legno di pioppo inseriti in un’intelaiatura di legno di conifera.