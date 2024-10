Re Carlo, l’arrivo a Sydney fa esplodere la polemica in Australia (Di sabato 19 ottobre 2024) Non tutti sono entusiasti della visita ufficiale di Re Carlo e della Regina Camilla in Australia. Un evento tutt’altro che canonico, considerando come un monarca britannico mancasse a questo appuntamento da più di 10 anni. Al di là di quella che è stata l’accoglienza ufficiale, calorosa e degna del rango degli ospiti, la loro presenza ha ridestato gli animi dei repubblicani, che chiedono con forza un distacco dalla famiglia Reale. Carlo è in Australia è un caso L’Australia vuole davvero dire addio alla monarchia costituzionale? C’è di certo un forte movimento repubblicano che mira a raggiungere questo risultato. Un tentativo è stato già fatto in passato e ora quella voce torna a farsi sentire con forza. Il Movimento della Repubblica Australiana ha condannato con forza il tour reale. Di fatto questo viaggio è stato paragonato all’arrivo nel Paese di una band. Dilei.it - Re Carlo, l’arrivo a Sydney fa esplodere la polemica in Australia Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Non tutti sono entusiasti della visita ufficiale di Ree della Regina Camilla in. Un evento tutt’altro che canonico, considerando come un monarca britannico mancasse a questo appuntamento da più di 10 anni. Al di là di quella che è stata l’accoglienza ufficiale, calorosa e degna del rango degli ospiti, la loro presenza ha ridestato gli animi dei repubblicani, che chiedono con forza un distacco dalla famiglia Reale.è inè un caso L’vuole davvero dire addio alla monarchia costituzionale? C’è di certo un forte movimento repubblicano che mira a raggiungere questo risultato. Un tentativo è stato già fatto in passato e ora quella voce torna a farsi sentire con forza. Il Movimento della Repubblicana ha condannato con forza il tour reale. Di fatto questo viaggio è stato paragonato alnel Paese di una band.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Re Carlo III in Australia. La prima visita del sovrano all’estero dopo il tumore - Re Carlo III arriva in Australia. È la sua prima volta da sovrano in Oceania. The post Re Carlo III in Australia. La prima visita del sovrano all’estero dopo il tumore first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Re Carlo arriva in Australia - i repubblicani sperano sia ‘tour d’addio’ - . Il suo arrivo per il primo viaggio da monarca nel lontano, e sconfinato, Paese del Commowealth, ha riaperto il dibattito sul […] The post Re Carlo arriva in Australia, i repubblicani sperano sia ‘tour d’addio’ appeared first on L'Identità. (Adnkronos) – Re Carlo e la Regina Camilla sono arrivati oggi a Sydney per la loro visita in Australia, accolti dal premier Anthony Albanese e dal ... (Lidentita.it)

Re Carlo arriva in Australia - i repubblicani sperano sia ‘tour d’addio’ - Il suo arrivo per il primo viaggio da monarca nel lontano, e sconfinato, Paese del Commowealth, ha riaperto il dibattito sul […]. (Adnkronos) – Re Carlo e la Regina Camilla sono arrivati oggi a Sydney per la loro visita in Australia, accolti dal premier Anthony Albanese e dal governatore generale Sam Mostyn, il rappresentante della Corona. (Periodicodaily.com)