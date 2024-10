Ilfoglio.it - Rachele Maistrello e la fotografia che trasforma i margini in luoghi del sogno

(Di sabato 19 ottobre 2024) Nome:Luogo e data di nascita: Vittorio Veneto, 25.08.1986 Galleria di riferimento e contatti social: Artopia, Milano Instagram: @mai L'intervista Intervista realizzata in collaborazione con Anna Setola Quali sono i tuoi riferimenti visivi e teorici? Mi piace pensare piuttosto a dei momenti tra me e qualcosa che ha creato un cortocircuito. I riferimenti cambiano sempre, mentre gli incontri si legano a un momento preciso della vita, sedimentano una frattura. Un esempio: ho diciannove anni, Guido Guidi ci fa prendere l’autobus per andare in mezzo al nulla, camminiamo in queste superstrade grigie per fotografare con estrema dovizia marciapiedi, muretti anonimi.