"Perché siete ipocriti". Malpezzi accusa il governo sull'Albania? E Cruciani spiana il Pd | Video (Di sabato 19 ottobre 2024) La sinistra continua a festeggiare dopo la sentenza del Tribunale di Roma. Ieri, venerdì 18 ottobre, è stato invalidato il trasferimento dei 16 migranti nel Centro di accoglienza in Albania. E dal Pd, M5S e Avs è partita la corsa a chi accusa di più il governo. I dem, addirittura, si sono persino spinti a chiedere all'Unione europea di aprire una procedura formale di infrazione nei confronti del nostro Paese. Un atteggiamento, quello del Nazareno, che però non è passato inosservato. A 4 di sera, il talk show politico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio è andato in onda uno scontro agguerrito tra la senatrice del Partito democratico Simona Malpezzi e il conduttore della Zanzara Giuseppe Cruciani. Sul tavolo due diversi visioni su come l'Italia dovrebbe affrontare il problema dei flussi migratori. Liberoquotidiano.it - "Perché siete ipocriti". Malpezzi accusa il governo sull'Albania? E Cruciani spiana il Pd | Video Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La sinistra continua a festeggiare dopo la sentenza del Tribunale di Roma. Ieri, venerdì 18 ottobre, è stato invalidato il trasferimento dei 16 migranti nel Centro di accoglienza in. E dal Pd, M5S e Avs è partita la corsa a chidi più il. I dem, addirittura, si sono persino spinti a chiedere all'Unione europea di aprire una procedura formale di infrazione nei confronti del nostro Paese. Un atteggiamento, quello del Nazareno, che però non è passato inosservato. A 4 di sera, il talk show politico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio è andato in onda uno scontro agguerrito tra la senatrice del Partito democratico Simonae il conduttore della Zanzara Giuseppe. Sul tavolo due diversi visioni su come l'Italia dovrebbe affrontare il problema dei flussi migratori.

