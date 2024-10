Oasport.it - Pallanuoto: Pro Recco vince il big match della seconda giornata di A1

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di sabato 19 ottobre 2024)per il campionato di Serie A1 dimaschile. Sei idisputati in questo sabato, domani andrà in scena il posticipo tra Ortigia e Onda Forte. L’attesa oggi era tutta per il big, il derby ligure tra Proe RN Savona: colpaccio a domicilio per i campioni d’Italia che si impongono per 12-7. Restano a punteggio pieno con i recchelini anche AN Brescia eTrieste che battono rispettivamente Telimar e Training Academy Olympic Roma. 2^– sabato 19 ottobre RN Savona-ProWaterpolo 7-12 – trasmessa in diretta su Waterpolo ChannelTrieste-Training Academy Olympic Roma 10-9 Nuoto Catania-Circolo Nautico Posillipo 10-12 De Akker Team-Iren Genova Quinto 9-10 AN Brescia-Telimar 14-8 RN Florentia-Roma Vis Nova 10-9 Domenica 20 ottobre 15.00 CC Ortigia 1928-Onda Forte