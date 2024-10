Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Australia 2024: assolo di Martin, Bagnaia fuori dal podio (Di sabato 19 ottobre 2024) Il Motomondiale 2024 ha visto proseguire oggi, sabato 19 ottobre, il fine settimana del GP d’Australia, con la consueta Sprint Race che si è disputata sul circuito di Phillip Island, valida per la diciassettesima tappa del calendario di MotoGP. Vittoria per lo spagnolo Jorge Martin, che precede il connazionale Marc Marquez, secondo, e gli italiani Enea Bastianini, terzo, e Francesco Bagnaia, quarto. Con questo successo l’iberico si porta a +16 sull’azzurro nella classifica generale. Quinto e sesto posto per altri due italiani, con Fabio Di Giannantonio che precede Franco Morbidelli, mentre chiudono la zona punti altri tre spagnoli: settimo Raul Fernandez, ottavo Aleix Espargarò, nono Augusto Fernandez. CLASSIFICA Sprint Race GP Australia 2024 MotoGP 1 89 Jorge Martin SPA Prima Pramac Racing DUCATI 21’03.572 164.1 2.498 2 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 21’01. Oasport.it - Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Australia 2024: assolo di Martin, Bagnaia fuori dal podio Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il Motomondialeha visto proseguire oggi, sabato 19 ottobre, il fine settimana del GP d’, con la consuetache si è disputata sul circuito di Phillip Island, valida per la diciassettesima tappa del calendario di. Vittoria per lo spagnolo Jorge, che precede il connazionale Marc Marquez, secondo, e gli italiani Enea Bastianini, terzo, e Francesco, quarto. Con questo successo l’iberico si porta a +16 sull’azzurro nella classifica generale. Quinto e sesto posto per altri due italiani, con Fabio Di Giannantonio che precede Franco Morbidelli, mentre chiudono la zona punti altri tre spagnoli: settimo Raul Fernandez, ottavo Aleix Espargarò, nono Augusto Fernandez. CLASSIFICAGP1 89 JorgeSPA Prima Pramac Racing DUCATI 21’03.572 164.1 2.498 2 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini RacingDUCATI 21’01.

