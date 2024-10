Novena a San Giovanni Paolo II: indimenticabile GMG a Roma | Settimo giorno (Di sabato 19 ottobre 2024) Questa Novena è un’occasione per prepararci spiritualmente alla festa di Giovanni Paolo II, e anche per ripercorrere la sua vita, segnata da momenti di grande prova, che lui ha sempre accolto con fede. San Giovanni Paolo II invitò i giovani cattolici a partecipare alla XV Giornata Mondiale della Gioventù, a Roma, esortandoli con queste parole: L'articolo Novena a San Giovanni Paolo II: indimenticabile GMG a Roma Settimo giorno proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - Novena a San Giovanni Paolo II: indimenticabile GMG a Roma | Settimo giorno Leggi tutta la notizia su Lalucedimaria.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Questaè un’occasione per prepararci spiritualmente alla festa diII, e anche per ripercorrere la sua vita, segnata da momenti di grande prova, che lui ha sempre accolto con fede. SanII invitò i giovani cattolici a partecipare alla XV Giornata Mondiale della Gioventù, a, esortandoli con queste parole: L'articoloa SanII:GMG aproviene da La Luce di Maria.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

XXV Anniversario del Seminario Metropolitano Giovanni Paolo II : la conclusione dei festeggiamenti - Si prepara a concludere i festeggiamenti per i suoi 25 anni di fondazione, il Seminario Metropolitano “Giovanni Paolo II”. L'inaugurazione avvenne il 4 settembre 1999, con la visita e la benedizione di Sua Santità Giovanni Paolo II. Diverse, le iniziative già tenute per celebrare il XXV... (Salernotoday.it)

Novena a San Giovanni Paolo II : segna un nuovo corso della storia | Sesto giorno - Il 16 ottobre del 1978 si levò la fumata bianca in Piazza San Pietro, era stato eletto il nuovo Pontefice. Questa novena è un’occasione per prepararci spiritualmente alla festa di Giovanni Paolo II, e anche per ripercorrere la sua vita, segnata da momenti di grande prova, che lui ha sempre accolto con fede. (Lalucedimaria.it)

Novena a San Giovanni Paolo II : la sua passione per lo sport | Quinto giorno - . Il Santo Pontefice praticò attivamente lo sport finché gli è stato. . Questa novena è un’occasione per prepararci spiritualmente alla festa di Giovanni Paolo II, e anche per ripercorrere la sua vita, segnata da momenti di grande prova, che lui ha sempre accolto con fede. Fin da ragazzo, Karol Wojtyla era un grande appassionato di sport. (Lalucedimaria.it)