Movida Milano, De Corato: “Governo continua a colmare lacune del Comune” (Di sabato 19 ottobre 2024) Milano – Dal 15 al 19 ottobre i Carabinieri di Milano hanno intensificato i controlli nelle zone della Movida, portando al controllo di 1.500 persone, con 7 arresti, 8 denunce, 350 veicoli e 10 locali monitorati. L’operazione, decisa dal Comitato per la Sicurezza e coordinata con la Questura, ha visto l’impiego di 235 militari aggiuntivi. “Sebbene il protocollo in Prefettura preveda un ruolo chiave per la Polizia Locale, sono stati i Carabinieri a garantire la sicurezza. Ancora una volta, il Governo si trova a sopperire alle mancanze dell’amministrazione comunale. Le risorse del Governo non possono continuare a sostituire il lavoro che spetta al sindaco Sala, chiamato a gestire l’ordine pubblico con i mezzi del Comune. Lopinionista.it - Movida Milano, De Corato: “Governo continua a colmare lacune del Comune” Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di sabato 19 ottobre 2024)– Dal 15 al 19 ottobre i Carabinieri dihanno intensificato i controlli nelle zone della, portando al controllo di 1.500 persone, con 7 arresti, 8 denunce, 350 veicoli e 10 locali monitorati. L’operazione, decisa dal Comitato per la Sicurezza e coordinata con la Questura, ha visto l’impiego di 235 militari aggiuntivi. “Sebbene il protocollo in Prefettura preveda un ruolo chiave per la Polizia Locale, sono stati i Carabinieri a garantire la sicurezza. Ancora una volta, ilsi trova a sopperire alle mancanze dell’amministrazione comunale. Le risorse delnon possonore a sostituire il lavoro che spetta al sindaco Sala, chiamato a gestire l’ordine pubblico con i mezzi del

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Milano sarà più difficile aprire bar e ristoranti : arriva il nuovo regolamento anti movida - La mappa verrà aggiornata circa ogni due anni per monitorare gli eventuali cambiamenti. L’amministrazione ha selezionato nove zone dove sarà più complicato chiedere le licenze. . Aprire un nuovo bar, ristorante o locale notturno a Milano sarà più difficile. Lunedì 19 agosto entra in vigore il nuovo regolamento per la disciplina dei pubblici esercizi approvato il 6 maggio scorso dal Consiglio ... (Gamberorosso.it)

Milano - entra in vigore il regolamento contro la movida selvaggia : cosa cambia e le zone rosse - E, infine, al numero di reclami ed esposti presentati nell'ultimo anno. Ordinanza in nove macrozone: dehor e asporto, limiti da aprile Le aree tutelate L’Amministrazione ha selezionato nove ‘zone rosse’ dove sarà più complicato chiedere le licenze: Nolo via Padova; l'area fra via Lazzaretto e via Melzo a Porta Venezia; Isola; Sarpi; Arco della Pace; l'area di Como e Garibaldi (inclusa Brera); ... (Ilgiorno.it)

Milano sicura ad agosto - notti di controlli nelle zone calde della movida e dello spaccio - Sono state infine 8 le persone sanzionate per guida senza patente. Milano, 11 agosto 2024 – Nella serata di ieri a Milano, i Carabinieri delle Compagnie Milano P. Il giovane si era poi allontanato venendo rintracciato e fermato sulla banchina nella direzione contraria, dopo aver opposto resistenza ai militari. (Ilgiorno.it)