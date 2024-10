Ilrestodelcarlino.it - Motor Valley con le ruote sgonfie. Tutte le crisi degli ultimi 30 anni

(Di sabato 19 ottobre 2024) Sono settimane complicate per la capitale della: nel giro di pochi giorni si sono susseguite in città notizie poco confortanti. Il crollo delle vendite di Maserati, iniziato circa un anno fa, ha raggiunto nel trimestre giugno-settembre il -60% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso; Ares Design, il brand di customizzazione di auto di lusso di strada Sant’Anna, ha presentato un piano di rientro dopo mesi di insoluti; in settimana Energica, il primo marchio italiano di motociclette completamente elettriche, ha chiuso i battenti del suo stabilimento a Soliera. Ma la storia dellaè piena di, periodi di difficoltà e stelle cadenti. In particolare, c’è stato un periodo a Modena e provincia, a cavallo‘90, nel quale una serie di brand di un certo peso hanno visto, per una ragione o per l’altra, interrompersi la loro corsa.