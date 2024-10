Mobili fuori fino a fine ottobre. Due giornate inflitte a Capitani (Di sabato 19 ottobre 2024) In Eccellenza due giornate di squalifica per Testa (Atletico Mariner). Squalificato fino al 30 ottobre Mobili, allenatore del Chiesanuova. Inibito fino al 6 novembre il presidente del Chiesanuova, Bonvecchi "per aver rivolto più volte, durante il secondo tempo dagli spalti, espressioni gravemente offensive all’indirizzo dell’allenatore della società avversaria (mister Mariani dell’Urbino, ndr)". PRIMA CATEGORIA. Due giornate di squalifica per Capitani (Castelfrettese) e Monnati (Castelleonese). Una a Camilletti (San Biagio) e Morico (Staffolo). Squalificato fino al 23 ottobre Mannelli, allenatore dell’Argignano. COPPA MARCHE PRIMA CATEGORIA. Mercoledì si giocherà la prima giornata del secondo turno di Coppa Marche di Prima Categoria. Ilrestodelcarlino.it - Mobili fuori fino a fine ottobre. Due giornate inflitte a Capitani Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 19 ottobre 2024) In Eccellenza duedi squalifica per Testa (Atletico Mariner). Squalificatoal 30, allenatore del Chiesanuova. Inibitoal 6 novembre il presidente del Chiesanuova, Bonvecchi "per aver rivolto più volte, durante il secondo tempo dagli spalti, espressioni gravemente offensive all’indirizzo dell’allenatore della società avversaria (mister Mariani dell’Urbino, ndr)". PRIMA CATEGORIA. Duedi squalifica per(Castelfrettese) e Monnati (Castelleonese). Una a Camilletti (San Biagio) e Morico (Staffolo). Squalificatoal 23Mannelli, allenatore dell’Argignano. COPPA MARCHE PRIMA CATEGORIA. Mercoledì si giocherà la prima giornata del secondo turno di Coppa Marche di Prima Categoria.

