Meloni vola nei sondaggi. Noto: "Perché giudici e spioni non la indeboliscono" (Di sabato 19 ottobre 2024) «Quello che vale nel consenso a Fratelli d'Italia non è tanto il partito in sé, ma la fiducia in Giorgia Meloni. Se questa forza dovesse essere votata solo dagli elettori che, ideologicamente, si sentono vicini alle posizioni della destra, si piazzerebbe nella forbice tra il 7 e l'8 per cento. Stiamo parlando, invece, di un soggetto politico che, allo stato, oscilla tra il 29 e il 30 per cento. Ciò vuol dire che c'è un venti per cento di elettorato che vota in un determinato modo solo Perché apprezza una premier, che pur non riuscendo a raggiungere l'obiettivo, si rimbocca le maniche». A dirlo il sondaggista Antonio Noto. Iltempo.it - Meloni vola nei sondaggi. Noto: "Perché giudici e spioni non la indeboliscono" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di sabato 19 ottobre 2024) «Quello che vale nel consenso a Fratelli d'Italia non è tanto il partito in sé, ma la fiducia in Giorgia. Se questa forza dovesse essere votata solo dagli elettori che, ideologicamente, si sentono vicini alle posizioni della destra, si piazzerebbe nella forbice tra il 7 e l'8 per cento. Stiamo parlando, invece, di un soggetto politico che, allo stato, oscilla tra il 29 e il 30 per cento. Ciò vuol dire che c'è un venti per cento di elettorato che vota in un determinato modo soloapprezza una premier, che pur non riuscendo a raggiungere l'obiettivo, si rimbocca le maniche». A dirlo ilsta Antonio

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’ Italia non molla l’Unifil : "Deve restare per la pace". E Meloni vola in Libano - Qui la presidente del Consiglio incontrerà il primo ministro Najib Mikati e il presidente del Parlamento Nabih Berri. Navi e aerei sono allertati per evacuare il contingente italiano di Unifil se la situazione dovesse precipitare. Motivo della misione diplomatica sono anche gli "inaccettabili" attacchi israeliani per sfrattare l’Unifil, il contingente multinazionale dell’Onu in Libano a forte ... (Quotidiano.net)

Manovra - Schlein : Governo agevola privatizzazione Sanità - Meloni bugiarda - it. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, parlando con i giornalisti a Bruxelle a margine del summit pre-Consiglio dei Socialisti. (askanews) – “Problemi e tensioni” nella maggioranza “ne abbiamo visti spesso ma ci preoccupiamo della propaganda che abbiamo sentito anche ieri sulla manovra. “Quindi – ha aggiunto – è inutile che Meloni continui a raccontarci che ha fatto il più grande ... (Ildenaro.it)

Meloni vola a Beirut da militari italiani Unifil e Tajani in Medio Oriente per ribadire centralità missione ONU - USA : "Armi a Israele ma sblocco aiuti umanitari a Gaza" - La Premier Giogria Meloni vola a Beirut venerdì prossimo per incontrare i militari italiani del contingente Unifil e per vedere da vicino la situazione dopo gli attacchi delle Idf sulle basi dei peacekeeper Onu: "Io dovrei essere in Libano venerdì", ha detto la premier alla Camera in sede di replica . (Ilgiornaleditalia.it)