Ilgiorno.it - Mè vegnù un futtun. Sono arrabbiato

(Di sabato 19 ottobre 2024) Magni Gli anziani come quasi tutte le mattine erano in sosta al “canton di ball“, all’angolo della piazza, per tirar mezzogiorno chiacchierando. A un certo punto però il signor Giuseppe, per gli amici “el Pepin“ ha cominciato a guardare con occhio torvo un vigile urbano, che transitava a piedi sul marciapiede di fronte, lanciandogli qualche strale verbale, anche se cautamente a bassa voce. Qualcuno gli ha chiesto il perché di tanto sdegno. Allora ha spiegato a voce alta: "Mi quand vedi quel lì me ven subite l, me spurisnen i man". Quando gli capitava davanti agli occhi quel vigile nell’animo del “Pepin“ si scatenava una gran collera e gli prudevano le mani. Il signor Giuseppe poi ha spiegato che qualche mese addietro, essendo i parcheggi pieni, aveva posteggiato l’auto un po’ storta e fuori di meno di mezzo metro dalle strisce del regolare spazio.