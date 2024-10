Maltempo nel Napoletano: il Prefetto monitora con i sindaci delle zone a rischio (Di sabato 19 ottobre 2024) NAPOLI – Nella mattinata odierna, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha presieduto la riunione delle 12.00 del Centro Coordinamento Soccorsi, convocata per il monitoraggio della situazione connessa all’allerta meteo arancione nei comuni dell’area metropolitana. Al tavolo, cui partecipano i rappresentanti della Regione Campania, della Città Metropolitana, del Comune di Napoli, delle Forze dell’ordine, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, delle AA.SS.LL., del COT 118, della Croce Rossa, della Gori, sono intervenuti i sindaci, o loro delegati, dei Comuni di Torre del Greco, Sorrento, Casoria, Gragnano, Bacoli, Pozzuoli, Barano d’Ischia e Serrara Fontana. Diverse le situazioni attenzionate, alcune delle quali, anche nella notte appena trascorsa, sono state risolte grazie all’intervento coordinato degli enti competenti, cui va il sentito ringraziamento del Prefetto. Primacampania.it - Maltempo nel Napoletano: il Prefetto monitora con i sindaci delle zone a rischio Leggi tutta la notizia su Primacampania.it (Di sabato 19 ottobre 2024) NAPOLI – Nella mattinata odierna, ildi Napoli, Michele di Bari, ha presieduto la riunione12.00 del Centro Coordinamento Soccorsi, convocata per ilggio della situazione connessa all’allerta meteo arancione nei comuni dell’area metropolitana. Al tavolo, cui partecipano i rappresentanti della Regione Campania, della Città Metropolitana, del Comune di Napoli,Forze dell’ordine, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco,AA.SS.LL., del COT 118, della Croce Rossa, della Gori, sono intervenuti i, o loro delegati, dei Comuni di Torre del Greco, Sorrento, Casoria, Gragnano, Bacoli, Pozzuoli, Barano d’Ischia e Serrara Fontana. Diverse le situazioni attenzionate, alcunequali, anche nella notte appena trascorsa, sono state risolte grazie all’intervento coordinato degli enti competenti, cui va il sentito ringraziamento del

