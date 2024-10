Maltempo: codice giallo prorogato a domenica 20 ottobre (Di sabato 19 ottobre 2024) Continua a piovere su gran parte della Toscana, interessata nella giornata di oggi, sabato 19 ottobre, da precipitazioni generalmente di debole intensità, più insistenti su alto Mugello e sui crinali appenninici orientali, con attenuazione dalla tarda serata. Per domani, domenica 20 ottobre, sono Pisatoday.it - Maltempo: codice giallo prorogato a domenica 20 ottobre Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Continua a piovere su gran parte della Toscana, interessata nella giornata di oggi, sabato 19, da precipitazioni generalmente di debole intensità, più insistenti su alto Mugello e sui crinali appenninici orientali, con attenuazione dalla tarda serata. Per domani,20, sono

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo in Campania senza tregua : allerta meteo gialla per domenica 20 ottobre - . La Protezione Civile regionale, considerato il quadro meteo attualmente in atto, ha prorogato di ulteriori 24 ore la vigente allerta meteo. Il maltempo e i temporali caratterizzeranno infatti anche la giornata di domani, domenica 20 ottobre. Maltempo in Campania senza tregua: allerta meteo gialla per domenica 20 ottobre A […] L'articolo Maltempo in Campania senza tregua: allerta meteo gialla ... (Teleclubitalia.it)

Allerta meteo rossa e arancione per maltempo domani 19 ottobre e scuole chiuse : l’elenco dei comuni - Dove resteranno chiuse le scuole per maltempo giovedì 3 ottobre? Ecco l’elenco in aggiornamento dei comuni che hanno deciso di sospendere le lezioni negli istituti per l’allerta meteo in Toscana e nelle Marche. Allerta meteo arancione su 5 regioni e gialla su altre 13.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Maltempo in Toscana : codice giallo per nove province - sabato 19 ottobre - I temporali che hanno colpito ieri, giovedì, almeno metà Toscana si sono per ora placati. . La perturbazione che ha interessato nelle ultime ore la regione si sposta verso levante, ma domani, sabato 19 ottobre, la circolazione depressionaria presente sul Mediterraneo tornerà ad interessare la Toscana. (Firenzepost.it)