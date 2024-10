La richiesta di riattivare la sede: "Compagnia dei carabinieri?. Il Pd scopre ora la sua importanza" (Di sabato 19 ottobre 2024) Si torna a discutere della volontà di fare di tutto per ripristinare la Compagnia dei carabinieri. Occorre una più alta presenza di forze dell’ordine sul territorio e un presidio territoriale che abbia un peso maggiore, è questo quello che dicono i sindaci amiatini ed è questo quello che dice da tanto Guendalina Amati, consigliere comunale di Fratelli d’Italia: sindaci del Pd e i rappresentanti delle forze politiche di centrodestra convergono su questo punto, per Amati però occorreva farlo prima, cioè quando lo chiedeva lei con tanto di interrogazioni e proposte. Lanazione.it - La richiesta di riattivare la sede: "Compagnia dei carabinieri?. Il Pd scopre ora la sua importanza" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Si torna a discutere della volontà di fare di tutto per ripristinare ladei. Occorre una più alta presenza di forze dell’ordine sul territorio e un presidio territoriale che abbia un peso maggiore, è questo quello che dicono i sindaci amiatini ed è questo quello che dice da tanto Guendalina Amati, consigliere comunale di Fratelli d’Italia: sindaci del Pd e i rappresentanti delle forze politiche di centrodestra convergono su questo punto, per Amati però occorreva farlo prima, cioè quando lo chiedeva lei con tanto di interrogazioni e proposte.

