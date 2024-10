Sport.quotidiano.net - La Civitanovese ad Ancona: "Adesso voltiamo pagina"

(Di sabato 19 ottobre 2024) Una sfida che può dire tanto in casa rossoblù. Allo stadio Del Conero (inizio alle 15), l’anticipo della settima giornataè una chiamata alle armi per la formazione di Sante Alfonsi, tenuta ad invertire un trend di 4 ko, un pareggio e una sola vittoria. Mettere una pietra sopra lo 0-3 accusato contro la Forsempronese è il primo passo. "Abbiamo parlato tanto in settimana – spiega Alfonsi -, perché le partite si possono perdere ma domenica scorsa è mancato il giusto atteggiamento. A L’Aquila e contro l’Atletico Ascoli ci hanno battuto le mani, stavolta no. Oggi voglio un’altra". Dunque, è anche e soprattutto una questione di un "giusto approccio – aggiunge - perché bisogna mettere in campo quanto fatto in settimana". Certo, non è proprio un sollievo dover realizzare tutto questo contro un avversario come l’di Gadda.