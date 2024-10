Calciomercato.it - Juventus, bocciate due idee di Giuntoli: “Uno non vale quei soldi e l’altro…” | ESCLUSIVO

(Di sabato 19 ottobre 2024) Intervenuto in esclusiva nel corso della trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato’, Sacha Tavolieri ha toccato diversi temi riguardanti le mosse die Milan A poche ore dal fischio d’inizio della sfida contro la Lazio, non sono pochi i temi che continuano a tenere banco in casa. Oltre alla sfida contro i biancocelesti, infatti, a calamitare l’attenzione mediatica sono anche gli spifferi riguardanti il futuro di Paul Pogba, ma non solo. L’infortunio accorso a Gleison Bremer e la volontà di acquistare un vice Vlahovic stanno spingendo Cristianoa nuove valutazioni. Thiago Motta (LaPresse) – Calciomercato.itNon è un caso che negli ultimi giorni sia stato accostato alla ‘Vecchia Signora’ il profilo di Ortiz, sebbene al momento quella che porta al difensore del Flamengo si configuri come una pista piuttosto tiepida.