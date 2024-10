Israele, drone di Hezbollah colpisce la casa privata di Netanyahu. Tel Aviv: «L’Iran voleva ucciderlo» (Di sabato 19 ottobre 2024) È la residenza privata del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu la casa colpita dal drone libanese questa mattina a Cesarea, città sulla costa israeliana, circa 56 chilometri a Nord di Tel Aviv. Il velivolo non era stato intercettato dall’antiaerea israeliana come invece è accaduto per gli altri due, che secondo quanto riferito da Tel Aviv sono arrivati da Libano dopo essere stati lanciati dalle forze di Hezbollah. L’impatto con l’abitazione è avvenuto intorno alle 7 ora italiana, ovvero le 8 in Israele. A riportarlo citando un portavoce del capo del governo è la testata statunitense Axios, la quale fa notare che è la prima volta in assoluto che viene colpito un obiettivo direttamente legato a Netanyahu. L’edificio ha subito danni, ma al suo interno non si trovavano né il premier né la moglie. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di sabato 19 ottobre 2024) È la residenzadel primo ministro israeliano Benjaminlacolpita dallibanese questa mattina a Cesarea, città sulla costa israeliana, circa 56 chilometri a Nord di Tel. Il velivolo non era stato intercettato dall’antiaerea israeliana come invece è accaduto per gli altri due, che secondo quanto riferito da Telsono arrivati da Libano dopo essere stati lanciati dalle forze di. L’impatto con l’abitazione è avvenuto intorno alle 7 ora italiana, ovvero le 8 in. A riportarlo citando un portavoce del capo del governo è la testata statunitense Axios, la quale fa notare che è la prima volta in assoluto che viene colpito un obiettivo direttamente legato a. L’edificio ha subito danni, ma al suo interno non si trovavano né il premier né la moglie.

Israele - drone di Hezbollah colpisce la casa privata di Netanyahu - L’impatto con l’abitazione è avvenuto intorno alle 7 ora italiana, ovvero le 8 in Israele. Nel corso degli incontri al Palazzo Reale, dove sono in arrivo anche il neo appuntato segretario generale della Nato Mark Rutte e l’alto rappresentate per gli affari esteri dell’Unione Europea uscente Josep Borrell, la situazione in medio oriente e i suoi nuovi scenari dopo l’uccisione di Yahya Sinwar (qui ... (Open.online)

Medioriente : Axios - drone esplosivo su Cesarea ha colpito casa di Netanyahu - È quanto riferisce Axios. Milano, 19 ott. (LaPresse) – Un drone esplosivo lanciato da Hezbollah dal Libano ha colpito oggi l’abitazione privata del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nella città costiera di Cesarea. Due di questi sono stati intercettati, mentre un terzo è riuscito a raggiungere la residenza di Netanyahu. (Lapresse.it)

Israele - drone dal Libano diretto sulla casa di Netanyahu : il premier non era in casa - Anche tra Israele e Hamas a Gaza è in corso una situazione di stallo: entrambi hanno manifestato resistenza a porre fine alla guerra dopo l’uccisione del leader di Hamas, Yahya Sinwar. Come è possibile che non ci sia stato un allarme? Il drone è penetrato qui”, ha detto Yael, una residente. “La gente iniziava ad andare alla sinagoga, si è sentito un boato molto forte nella zona. (Lapresse.it)